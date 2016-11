Marcus Alexandre percorre Ministérios e órgãos em Brasília em busca de recursos para obras e programas em andamento na capital

O prefeito Marcus Alexandre viajou a Brasília nesta terça-feira, 22, onde cumpre extensa agenda em instituições e ministérios em busca de liberação de recursos obras e projetos em andamento na capital. Reuniões estão ocorrendo nos Ministérios do Esporte, onde o prefeito trata das obras das quadras esportivas que estão paralisadas por falta de recursos; Cidades, onde o prefeito trata do tema mobilidade urbana especificamente acerca da liberação de recursos parra conclusão do Terminal de Integração do São Francisco e das obras do corredor viário da Rua Marechal Deodoro e do PAC Vitória, no bairro Vitória. Também no Ministério das Cidades, Marcus Alexandre cuida da liberação de verbas para obras de infraestrutura do PAC que estão sendo executadas nos bairros da Pista, Glória e Bahia na Baixada e Vila Acre.

No Ministério da Agricultura o prefeito de Rio Branco pleiteia liberação de recursos pendentes referentes a última parcela da obra do Mercado do Peixe na CEASA. Junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, Marcus Alexandre pede a liberação de verbas para conclusão das obras de contenção das margens do Rio Acre na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O prefeito estará também na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) onde debate a ampliação dos serviços de telefonia para a Vila Verde e Baixa Verde. Na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) a pauta é a cessão de uma área da empresa à Prefeitura de Rio Branco para a construção de uma área de esporte para a região da Vila Acre.

Já na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) Marcus Alexandre apresenta proposta de parceria para execução de serviços urbanos na capital do Acre. O trabalho se encerra na sede da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para obtenção de melhores informações sobre os recursos da repatriação.

O senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal, acompanha o prefeito Marcus Alexandre em todas as audiências e reuniões em Brasília.