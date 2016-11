Embaixada americana conhece inovação educacional no Acre

Representantes da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil estão no Acre conhecendo experiências em desenvolvimento sustentável. Na manhã desta terça-feira, 22, o grupo visitou o Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre (IMCF) e traçou possibilidades de parcerias com a coordenação do espaço, que foi criado para criar inovações na área de educação.

Percorrendo as salas do Instituto, Lindsey Zuluaga, Richa Bhala e Ananda Osório, representantes das seções de política e economia da Embaixada, ouviram dos alunos e professores os avanços educacionais e sociais possibilitados pelas intensas aulas.

“A robótica ajudou a expandir meu conhecimento”, afirma o jovem Lucas de Assis, aluno do IMCF desde 2014.

Criado há dois anos pelo governador Tião Viana, o IMCF é gerido pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e já realizou mais de 12 mil atendimentos.

Está localizado na sede do Centro de Referências em Inovações para a Educação (Crie), em Rio Branco. Os cursos oferecidos vão de robótica até filosofia existencial, além de matemática em diversas vertentes de ensino, como lógica e criativa.

“Existem algumas parcerias que podemos desenvolver aqui. Podemos fazer uma ponte entre o Instituto com outros grupos dos Estados Unidos, como entidades ligadas ao xadrez e ensino da língua inglesa”, afirma Richa. Lindsey complementa que “o Instituto pode também indicar jovens para alguns programas de intercâmbios da Embaixada”.

As representantes da Embaixada estão desde a segunda-feira conhecendo projetos e ações acreanas voltados ao desenvolvimento sustentável, como o Complexo de Piscicultura da Peixes da Amazônia.

Ainda nesta terça-feira, no auditório da SEE, será promovida uma palestra com o tema “A Carreira Diplomática” para alunos do 2º e 3º anos do ensino médio da rede pública estadual.