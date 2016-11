Secretaria de Pecuária realiza segundo leilão de animais

Os criadores de gado do Acre terão nesta quarta-feira, 23, uma excelente oportunidade para adquirir 15 animais, fruto do trabalho realizado pela Estação de Melhoramento e Difusão de Genética Animal (Emdga), criada no ano de 2008 por meio de uma parceria entre o governo do Acre e a Embrapa, com o propósito de melhorar a qualidade do rebanho acreano.

O segundo leilão realizado por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (Seap) vai ofertar sete vacas receptoras de embrião e oito touros da raça gir.

O preço é um atrativo a mais. Segundo Jefferson Viana, coordenador da Emdga, os valores são abaixo dos praticados no mercado. Cada touro sem registro sai ao preço inicial de R$ 1.000. Já para os animais com registro, o valor inicial é de R$ 2.000.

“Essa é uma nova forma de fazer gestão pública de forma sustentável. Temos que garantir a autossuficiência dos programas. Com esses valores arrecadados, conseguimos nos manter e atender um número maior de produtores”, destaca Viana.

No fim do mês de setembro, a Seap realizou um primeiro leilão, no qual foram comercializados 18 animais, com faturamento de mais de R$ 27 mil.

José Carlos Reis, secretário de Agricultura e Pecuária, reforça o convite aos produtores rurais. “Essa é uma oportunidade para quem quer melhorar seu plantel de gado de leite. A bacia leiteira no Estado está crescendo, e a gente precisa aproveitar o momento. O dinheiro vai ser reinvestido na nossa estrutura, para que possamos oferecer mais animais aos pecuaristas.”

O leilão será realizado a partir das 9 horas, no auditório da Seap, na Rua do Aviário, 315, bairro Aviário.