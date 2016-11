Ministro Osmar Terra reconhece trabalho de Marcus Alexandre na assistência social e primeira infância

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, reconheceu nesta terça-feira, 22, o trabalho desenvolvido pelo prefeito Marcus Alexandre na assistência social, especialmente aquele direcionado à primeira infância em Rio Branco. A audiência foi articulada pelo vice-presidente do Senado da República, Jorge Viana, um dos parlamentares que mais se dedicam na captação de recursos para o Acre.

Na reunião com Marcus Alexandre e Jorge Viana o ministro anunciou esforços para liberação de repasses atrasados em até 17 meses para continuação desse e outros trabalhos na capital. O elogio foi feito diretamente ao prefeito durante audiência no MDSA em Brasília.

Osmar Terra também fez especial referência à premiação obtida pelo Município de Rio Branco na política de atendimento à criança pelo Selo Unicef. Os recursos pelos quais o ministro Osmar Terra confirmou empenho pela liberação vão permitir a continuidade e ampliação do trabalho desenvolvido nos sete Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) nos bairros Calafate, Santa Inês, Tancredo Neves, Cidade Nova, São Francisco, Nova Estação e Sobral – além da equipe itinerante na Cidade do Povo – e para os três abrigos para população de rua: Centro POP, Dona Elza e Maria Tapajós. “Com esses recursos vamos fortalecer também a abordagem social, que trabalha 24 horas ao dia, além de seguir o convênio de fortalecimento de vínculos”, explicou Dôra Araújo, secretaria de Cidadania e Assistência Social de Rio Branco.

Rio Branco recebe selo do UNICEF nesta quinta-feira na FIEAC

Rio Branco receberá nesta quinta-feira, às 8h, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) o certificado do Selo Unicef Município Aprovado Edição 2015-2016, concedido a capital do Acre pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no âmbito da Agenda Criança Amazônia. “É um reconhecimento aos fortes investimentos da atual gestão em educação com creches e escolas de qualidade, saúde e desenvolvimento da criança de Rio Branco”, explicou Herivelton Trindade, secretário de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Rio Branco.

Para conquistar o Selo nessa edição, o prefeito aderiu à iniciativa, nomeou um articulador e desenvolveu a metodologia proposta nos eixos de Impacto Social, de Gestão de Políticas Públicas e de Participação Social.

Nessa segunda edição, o Acre conta com 9 municípios reconhecidos por terem melhorado seus indicadores, realizado ações estratégicas orientadas por resultado para as crianças e promovido atividades de participação social no seu município com a participação de crianças e adolescentes.