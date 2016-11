Candidatos já podem conferir o local de provas do concurso do IFAC

O Instituto Federal do Acre (IFAC) publicou edital com o local das provas objetivas do concurso público efetivo voltado para os cargos de Técnico-Administrativos, de nível médio e superior.

A prova escrita objetiva será realizada no dia 11/12/2016, no período da tarde, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco – AC. Os portões serão abertos às 14 horas e fechados, impreterivelmente, às 14h45min (horário oficial do Acre).

Os locais de prova podem ser vistos no site do Instituto. São distribuídas 83 vagas nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, ou em outras Unidades que possam ser implantadas dentro do prazo de validade deste concurso.

Os aprovados e contratados atuarão em regime de trabalho de 40 horas por semana, fazendo jus vencimento que varia entre R$ 1.834,69 e R$ 3.868,21. Além dos vencimentos, os contratados poderão receber benefícios como: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, incentivo à qualificação, ressarcimento à saúde suplementar, auxílio-creche, dentre outras.

Além da prova objetiva para todos os cargos, a seleção terá prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Agrícolas (Nível C), Revisor de Textos Braille e Tradutor e Intérprete de Linguagens de Sinais (Nível D). A prova objetiva será realizada nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

O prazo de validade do certame é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério exclusivo do IFAC.