Coluna Bom Dia

Tião busca recursos

O governador Tião Viana está em Brasília e participou ontem de uma reunião convocada pelo presidente Michel Temer para discutir, com os demais governadores, uma solução para as dívidas dos Estados. Em questão esteve, especialmente, o fechamento das contas no final de ano. No Acre, o governo deve garantir que pagará o 13º salário dos funcionários em dezembro, mas, tem dificuldades para sanar outras dívidas, em virtude da queda de arrecadação.

Luz…

O plano de socorro aos Estados pode incluir uma parte da verba que será devolvida pelo BNDES ao caixa do Tesouro Nacional. O volume de recursos alcança a cifra de R$ 100 bilhões.

… no fim do túnel

Também trará algum alívio os repasses oriundos da cota que as unidades da federação têm direito na arrecadação de verbas com a regularização de bens mantidos no exterior por brasileiros (e que não estavam declarados à Receita Federal).

Pegue!

Naquela fase em que todo centavo é bem-vindo, o governo deve mandar a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) cobrar, amigavelmente, por enquanto, todos aqueles que mantêm dívidas de tributos com o Executivo e que, por alguma eventualidade, ainda não quitaram. Ontem foi prorrogado o Refis até 15 de dezembro para quem deseja regularizar os débitos vencidos.

Novembro Azul

Faltam 8 dias para acabar o mês, conhecido como Novembro Azul, e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) intensifica suas ações em torno do atendimento a homens da capital para que criem o hábito de também se cuidarem. As ações são realizadas dentro do programa “Saúde Itinerante”.

Bando do Brasil

Desde a semana passada, a agência central do BB comunicou aos clientes o fechamento e a transferência das contas para outras unidades do banco. Os clientes da agência penavam com a falta de funcionários e levavam horas a fio para conseguir um simples atendimento. É o retrato da crise que atinge o Governo Federal.

O extermínio

O extermínio das espécies de peixes nativos no Rio Acre e a falta de apoio oficial para suporte técnico estão levando os pescadores profissionais da região de Rio Branco à pior crise nos últimos anos. O presidente da Colônia de Pescadores se queixa ainda que o pagamento do auxílio-defeso foi suspenso pelo Governo Federal.

Imagens mostram tribo isolada ameaçada pelo garimpo na Amazônia

Novas fotos aéreas divulgadas na última semana mostram uma comunidade indígena isolada na Amazônia, que abrigaria cerca de 100 pessoas. A aldeia está localizada na Terra Indígena Yanomami, entre o Estado de Roraima e o Sul da Venezuela, que tem 35 mil indivíduos — 22 mil do lado brasileiro da fronteira. O local descoberto faria parte da Comunidade Moxihatetema, que não era vista há mais de um ano.

Privatização na Câmara

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados discute, amanhã, a privatização da Cepisa, Ceal, Eletroacre, Ceron, Boa Vista Energia e Amazonas Energia.

Combustível monitorado

Em Fato Relevante ao mercado e acionistas, a Eletrobras promete eliminar ‘fraquezas’, entre elas, a falta de análise, conciliação e monitoramento de combustível consumido no Amazonas.

Análise

Cientistas políticos têm ideias semelhantes ao traçar um paralelo entre o ex-presidente americano Richard Nixon e o recém-eleito Donald Trump, ambos do Partido Republicano. Dizem que Nixon se elegeu com os votos da maioria silenciosa amedrontada pelos custos financeiros e pelas vidas perdidas no Vietnã. Trump deve assumir desejando que o mundo se exploda e o EUA voltem a ser um país de brancos. Bem, a Klu Klux Klan deve estar retirando as máscaras cheirando a naftalina do armário.

Oportunidades

Uma missão da Confederação nacional da Indústria participará, nos dias 21 e 22, da quarta edição do Fórum Econômico Brasil-França, em Paris. No evento, serão apresentadas as oportunidades de relacionamento econômico com a França que envolvem temas como “acesso a mercados, financiamento de projetos, evolução do sistema bancários e reforma tributária”. Por certo, o Acre marcará presença.

Crise

Muitos colégios com dificuldades para pagar o 13º dos empregados pela inadimplência, estão antecipando as matrículas dos alunos, de dezembro para este mês.

Natal

Celulares, moda feminina e calçados, segundo os lojistas de Rio Branco, devem liderar as vendas neste Natal. Todos esperam que este seja melhor que o de 2015.

Contribuição

O senador Jorge Viana apresentou ontem na Comissão de Assuntos Econômicos relatório com voto favorável ao retorno do Imposto de Renda sobre lucros ou dividendos pagos pelas empresas a pessoas físicas. Essa taxação foi abolida em 1995 pela Lei 9.249, que trata do IR das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. A proposta voltará à pauta da CAE no próximo dia 29.

Dividendos

Jorge Viana apresentou um texto alternativo a três projetos sobre o tema, que tramitam em conjunto dos senadores Lindbergh Farias, Marcelo Crivella, e Otto Alencar. Conforme o substitutivo de JV, os lucros ou dividendos pagos pelas empresas a seus sócios estarão sujeitos à alíquota de 15% do IR, retido na fonte.

Lucros

Esse imposto será considerado como antecipação, e o valor recebido pela pessoa física integrará a base de cálculo do IR na declaração de ajuste anual. O substitutivo mantém como isentos do IR os valores pagos, como lucros ou dividendos, aos sócios da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional.

Tecnologia

Falando nele, Jorge Viana voltou empolgado da turnê que fez pelo mundo nos últimos dias. Está especialmente feliz com a possibilidade de novos investimentos em tecnologia da comunicação no Acre.

Cuidado

Sempre tomar cuidado para que o Acre não vire terra de sonhadores. Mazinho Serafim, por exemplo, quer transformar Sena Madureira em Área de Livre Comércio. “A nossa cidade possui divisa com o Peru, portanto poderá ser contemplada com essa área de livre comércio”, avalia Serafim.

Não sai

Se nem os municípios que já foram aprovados há mais de dez anos ainda não saíram do papel, imagina começar um processo do nada visando fazer de Sena Madureira uma zona franca! Tem político que precisa lubrificar o desconfiômetro…

Aposenta Caixa

A Caixa Econômica Federal deve seguir o exemplo do Banco do Brasil e planeja medidas de aumento de eficiência para 2017. O banco público deve fazer novo plano de aposentadoria incentivada que pode atingir 11 mil funcionários.

Menos agências

A instituição financeira estuda ainda a possibilidade de fechar 100 agências que não dão lucro. Hoje, existem cerca de 3,7 mil agências da Caixa Econômica em todo o país.

Conciliação

Tribunal de Justiça do Acre participa, até o próximo dia 25, da 11ª Semana Nacional de Conciliação, com uma pauta preliminar de 1.028 audiências agendadas.

Justiça fraterna

O objetivo é oferecer aos cidadãos a possibilidade de resolver os seus conflitos de modo rápido, prático e, principalmente fraterno, através do acordo. Além, claro, de proteger o dinheiro público, pois a tramitação completa de apenas um processo custa mais de R$ 2,5 mil.

Não à morosidade

Ao participar da abertura da 11ª Semana Nacional da Conciliação, em Belo Horizonte (MG), a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, enfatizou a necessidade de mudança na situação de morosidade do Judiciário.

Estado e cidadão

A ministra afirmou também que a população, hoje, espera do Judiciário mais do que apenas o julgamento de demandas. “O Estado só existe por causa do cidadão. Então, é fundamental que o juiz cumpra a lei e dê aos processos começo, tramitação e uma resposta final”.