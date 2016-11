Protesto na Av. Antonio da Rocha Viana

Moradores da Rua Castro Alves e Beco Amazonas, localizados no Bairro do Bosque, por trás do prédio da antiga FUNASA, interditaram a Av. Antônio da Rocha Viana.

Segundo os moradores, eles estão cansados de promessas, toda vez que chove, a rua e o beco ficam alagados. Na última chuva eles perderam vários móveis de suas casas, se a chuva for muito forte a água transborda para dentro das residências.

No local passa uma córrego que não está mais suportando muita água, dependendo de quanto chove ele transborda e acaba alagando tudo. Os moradores pedem uma providência da Prefeitura de Rio Branco.

A avenida Antonio da Rocha Viana, ficou fechada por mais de uma hora até a chegada de um representante da prefeitura, que esteve no local e formou uma comissão para conversar com o prefeito e tentar resolver o problema.

Segundo os moradores, se nada for resolvido eles vão voltar a fechar a avenida mais uma vez.

Selmo Melo