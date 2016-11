Assalto em ônibus no Bairro Bosque deixa passageiros em pânico

Por volta das 20 horas dessa terça feira 22/11, mais um assalto a ônibus foi registrado em Rio Branco. Desta vez o assalto aconteceu na rua Isaura Parente, Bairro do Bosque.

Segundo o motorista, uma suposta passageiro teria sinalizado com a mão na parada de ônibus, quando o motorista parou para a passageira entrar, o acusado já foi sacando uma arma de fogo e anunciou o assalto pedindo todo o dinheiro.

De acordo com informações, cerca de 15 pessoas estavam dentro do coletivo e alguns entraram em desespero, dois passageiros chegaram a pular pela janela do ônibus e saíram correndo.

Mesmo com as pessoas gritando, o bandido não se importou e teria pego o dinheiro e saiu andando tranquilamente pela rua.

Segundo o motorista, o bandido levou uma quantia em dinheiro de cerca de 300 reais, a queixa foi registrada na Delegacia de Flagrante.

Selmo Melo