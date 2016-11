Urubu causa apagão e deixa quatro municípios do Juruá as escuras

Um apagão, causado por um urubu, deixou pelo menos quatro município do Vale do Juruá sem energia por mais de meia hora, nesta terça-feira (22). Era por volta de 7h20 quando mais de 130 mil moradores dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, do Acre, e Guajará (AM), ficaram sem energia elétrica.

Um urubu se chocou contra os fios de alta tensão, causando a queda da energia. Segundo a Eletrobrás, o choque da ave na rede elétrica ocorreu no alimentador cinco, que distribui energia para parte da cidade. Mas, o problema que deveria ser localizado, acabou se estendendo para toda a região causando o apagão.

Segundo o gerente de serviços comerciais e técnicos da Eletrobrás, Nei Cavalcante, uma solicitação já foi realizada à empresa Guascor para que faça uma correção no seu sistema geral de energia para evitar futuros transtornos.

Uma outra solicitação feita pela Eletrobrás foi para a Secretaria Municipal de limpeza do município, para que evite colocar lixeiras próximas a determinados transformadores, o que diminui a presença de aves em determinadas áreas.