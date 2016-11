Tropical: prefeitura sinaliza e constrói nova passarela na Rua da Tripa

A Rua 10 de Junho, também conhecida popularmente como Rua da Tripa, no Tropical, recebeu recentemente intervenção de drenagem da Prefeitura de Rio Branco com a implantação de tubos PEAD (polietileno de alta densidade) de 1,20 metros de diâmetro e 6 metros de comprimento – instalados no igarapé que corta a rua -, mas a força das chuvas e a intensa movimentação do solo acabaram provocando novas erosões e prejudicando o trabalho executado.

Na manhã desta terça-feira, 22, o diretor Técnico da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), José Carlos, a secretária municipal de Obras Públicas, Claudia Cunha, o superintendente da RBTRANS, Nélio Anastácio, e o coordenador da Defesa Civil da capital, coronel George Santos, estiveram no local avaliando a situação e deflagram uma operação emergencial para reduzir os transtornos e garantir a segurança dos moradores.

Uma nova passarela está sendo construída. Para reduzir o tempo de obra a passarela terá 40 metros de comprimento por 1,40 metros de largura e será erguida com madeira cumaru-ferro. “Devemos levar cerca duas semanas para concluir tudo porque vamos fazer uma ação de limpeza e remoção de entulhos também”, informou Francisco Neto, da empresa Apurinã Construções, responsável pela obra.

A Defesa Civil Municipal segue monitorando a região, que é uma antiga zona de movimentação de solo em Rio Branco. A RBTRANS adotou várias medidas de segurança, sinalizando todos os pontos afetados pela erosão. A EMURB e a SEOP acompanham as obras da passarela.