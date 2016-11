INSS cancela 80,5% dos benefícios de quem já fez a perícia no Acre

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancela 58 benefícios de auxílio-doença, no Estado do Acre. Os beneficiários que perderam o pagamento são pessoas de até 39 anos de idade, que os médicos peritos do instituto entenderam que estão em condições de trabalho e que não mais precisam do auxílio.

O número de benefícios cancelados representa 80.5% do total de pericias realizadas entre outubro e a primeira semana de novembro, que somam 72. Com o cancelamento dos pagamentos, a Previdência Social terá uma economia estimada de R$ 796.268,08 em um ano.

Na primeira etapa do pente- -fino, o INSS convocou por meio de cartas 531 beneficiários do auxílio-doença com até 39 anos a realizarem revisão de perícia, no Estado do Acre. Estas pessoas fazer parte do 1º lote de revisão, que comtempla um total de 654 beneficiários, no Estado.

As cartas foram enviadas no inicio de outubro e os beneficiá- rios iniciaram as revisões no dia 10 de outubro.

Ao ser notificado, o segurado tinha até 5 dias úteis para marcar a perícia exclusivamente pelo telefone 135. Os resultados foram divulgados pelo mesmo telefone após 24 horas da perícia.

Devem passar por revisão 5.901 benefícios, no Acre, até o final de 2018. Esta é a quantidade de seguros que são pagos, e que os segurados estão mais de dois anos sem passar por perícia. Deste total, 3.221 são beneficiários de auxilio doença e 2.680 aposentados por invalidez.

Se na perícia o médico constata que a pessoa tem condições de trabalho, o segurado tem o benefício imediatamente suspenso. O beneficiário que não concordar com o resultado da perícia pode recorrer da decisão e solicitar nova avaliação.

Suspenso

O pente-fino para rever benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) está suspenso. A Medida Provisória 739 que estabelecia a revisão do pagamento de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez perdeu a validade. As perícias agendadas para a segunda-feira (7) até o dia 25 de novembro vão ser remarcadas.

Retomada

Líder do governo na Câmara dos Deputados, André Moura (PSC-SE) afirmou na segunda-feira que a prioridade do Palácio para a semana é aprovar o projeto de lei que revisa benefícios do INSS, como auxílio-doença. A proposta, com a qual a União pretende economizar R$ 4 bilhões, está na pauta da Câmara para compensar uma medida provisória (MP) sobre o assunto que perdeu validade por não ser votada no prazo.

Inicialmente, as regras foram criadas pela Medida Provisória 739/16, que perdeu validade no início do mês.

Edição: Natan Peres