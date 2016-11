Deputados devem votar Loa antes do recesso parlamentar

A secretaria estadual de Planejamento deve encaminhar a LOA (Lei Orçamentária Anual de 2017) para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), antes do fim desta semana. Porém, o prazo de votação vai até o dia 23 de dezembro, conforme recomendação da Constituição Estadual, mas o presidente da Casa, deputado Ney Amorim (PT-AC), em comum acordo com as bancadas, poderá antecipar a data de votação.

Sem a votação da dotação orçamentária de 2017, os deputados não podem entrar de recesso. A previsão orçamentária de 2017, será bem menor que o percentual destinado no ano passado. As constantes quedas dos repasses constitucionais projetada em R$ 300 milhões, a redução da arrecadação por conta da elevada inadimplência e a crise econômica que caminha para o segundo ano, consecutivo, levou o governo do estado a pisar o pé no freio diante do cenário de incertezas.

O orçamento é estimado em torno de R$ 5.680.819.693,00, enquanto no ano passado, o montante chegou a R$ 5,8 bilhões. Em 2015, a previsão ficou projetado em R$ 5,4 bi, mas em 2014, era estimado em R$ 5,3 bi, no ano de 2013, ficou em apenas R$ 5,1 bi.

O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Jesus Sérgio deve se reunir com o secretário de Planejamento Márcio Veríssimo para tirar dúvidas. Afinal, o projeto votado no primeiro semestre deste ano, já prevê uma dotação orçamentária para 2017, bem menor que do ano passado. Em tese a previsão orçamentária do próximo ano, será menor em comparação com a proposta aprovada no ano passado.

Os deputados votarão o percentual de recursos que serão destinado aos poderes constituídos, conforme o regimento constitucional. Em seguida, retomarão o debate de votação da Loa (Lei Orçamentária Anual) que estabelece como os recursos serão rateados entre o Executivo, Legislativo e Judiciário.

Apesar do artigo 43° da Lei Complementar 56/2016, trazer a seguinte observação: “Fica autorizada a adequação e modernização nos Pianos de Cargos, Carreira e Remunera- ção – PCCR, bem como os ajustes dos salários correspondentes, em conformidade com a Lei Complementar n. 101, de 2000”. Em contrapartida, no parágrafo único, o documento destaca que o Poder Executivo, deve respeitar os limites para despesas com pessoal definidos na Lei Complementar n. 101, de 2000, mas poderá, mediante avaliação de desempenho, criar instrumentos de gratificação ou outros incentivos para os servidores estaduais, que agora será retomado.

A reportagem do jornal A Tribuna tentou levantar as informações dos percentuais que serão destinados para cada um dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), porém, o assunto, é guardado debaixo de sete chaves. O gestor informou que somente o presidente da Aleac poderá falar sobre os percentuais que serão destinados para os três poderes constitucionais.