Projeto Acre Design é apresentado no Rio de Janeiro

Com o tema Acre, Made in Amazônia, a primeira-dama, Marlúcia Cândida participou do ciclo de palestras do evento Morar Mais Por Menos, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 22. O convite para integrar o ciclo foi do WWF-Brasil.

Na palestra com 45 minutos, na sessão Madeira: O material do futuro, a arquiteta apresentou o Projeto Acre Design, criado em 2012, pelo governo do Estado.

“A ideia com o projeto foi de implantar um modelo de desenvolvimento sustentável em que o design é o estímulo e o catalisador para promover a inovação cultural e produtiva do setor moveleiro do Estado do Acre”, explicou Marlúcia.

Foram apresentadas as várias etapas do Acre Design. Da pesquisa da identidade Acre para subsídio à criação de linhas de mobiliário; curso de formação de designer de móveis; desenvolvimento de linhas de mobiliário e de pequenos objetos; até chegar à criação da marca comercial Acre, Made in Amazônia.

Marlúcia Cândida destacou a coleção de móveis contemporâneos em madeira maciça da marca Acre, Made In Amazônia. As peças foram lançadas em julho deste ano na High Design2016, em São Paulo. Cada linha contém um mundo originado na escolha dos próprios nomes, que são tradicionais e simbólicos.

Outro ponto apresentado pela arquiteta teve foco na formação profissional em design. O processo vem sendo desenvolvido com jovens estudantes, profissionais e industriais com objetivo de profissionalizá-los para o mercado de trabalho. As aulas ocorrem no Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Design (Cept), no Polo Moveleiro. O Cept foi criado pelo governo do Acre em parceria com o Politécnico di Milano.

A arquiteta encerrou a palestra com o projeto arquitetônico da Escola de Design. O espaço será implantado no Polo Moveleiro.

Morar Mais Por Menos é um evento de arquitetura e decoração com preocupações centrais a sustentabilidade e apresentação de propostas acessíveis e inspiradoras.