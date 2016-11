Tráfego na Estrada São Francisco será liberado a partir de sexta-feira, 25

As obras de implantação de uma galeria em concreto armado no igarapé que corta a Estrada do São Francisco na altura do Parque São Francisco avançaram muito nas últimas 24 horas e a expectativa é de que até a próxima sexta-feira, 25, o trânsito para veículos esteja liberado na região.

Os ônibus estão sendo desviados pelas ruas do Divisor, Travessa Vertente, Avenida Boa Ventura e Luiz Gonzaga, todas no bairro Vitória, mas voltarão a circular por aquela rota neste fim de semana. “Conseguimos progredir bem e, se não chover forte, no fim de semana o tráfego será liberado”, disse Sergio Bastos, fiscal da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP).

As obras começaram semana passada. A previsão é de que as obras durem até o fim da próxima semana, mas os veículos poderão voltar a utilizar a rota normal pela Estrada do São Francisco para chegar aos seus destinos. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) fez a sinalização e segue mantendo dois agentes controlando o tráfego de veículos e prestando informação e auxílio aos usuários da Estrada do São Francisco.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (DEPASA) realizou regularizações na rede de abastecimento para que os moradores não fiquem sem água no período da construção da galeria. Interditada para o trafego de veículos, pedestres e ciclistas utilizam a passarela construída para atender a esse público.

Todos os problemas de erosão vão acabar a partir da instalação da galeria. A Prefeitura está trocando a tubulação antiga, de apenas 80 centímetros, por uma galeria de dois metros. O fluxo de água será muito melhor e os moradores e usuários da Estrada do São Francisco não terão mais transtornos.