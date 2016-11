Deputado pede apoio do Ministério da Agricultura para criação de selo de qualidade para açaí

O superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luziel Carvalho, recebeu nesta terça – feira, 22, o deputado estadual Jenilson Leite. O objetivo da visita é do Ministério da Agricultura contribuir com o Projeto de Lei que esta sendo elaborado pelo deputado que trata sobre a certificação dos produtores que exercem as boas práticas na fabricação do açaí.

Carvalho elogiou a iniciativa do deputado e diz que este é o caminho para que o Estado possa superar essa crise em relação ao produto açaí. “O açaí tem uma importância muito grande para nossa economia local, por isso, precisamos caminhar juntos no sentido de melhorar a qualidade deste produto. É necessário que o Projeto de Lei esteja em consonância com a legislação federal, por isso, o deputado veio pedir nosso apoio. A certificação federal deste produto é feita pelo

Ministério da Agricultura no Acre. De forma que estamos prontos para colaborar”, explicou Carvalho.

Ficou acertado que na próxima semana Leite enviará uma cópia do Projeto de Lei para que haja contribuição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de modo que possam somar forças e assim trazer segurança para os consumidores desse produto. De modo que também não prejudique os negócios desses produtores.

“Nossa intenção e que os negócios cresçam. Mas cresçam com responsabilidade e segurança. Por isso, nos colocamos a disposição do deputado e da Assembleia Legislativa, para que possamos continuar colocando as pessoas sempre em primeiro lugar”, disse o superintendente.

“Nossa intenção é criar um selo de qualidade para todos os produtores que seguem as regras impostas pelo Ministério da Agricultura e estão em dia com a legislação federal. Queremos ter um produto de qualidade e também que esses produtores continuem gerando renda para suas famílias”, enfatizou o deputado Jenilson Leite.