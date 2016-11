Só Acre e mais três não terão segunda edição do Enem

Só Acre e outros três Estados (Amazonas, Amapá e Roraima) não terão a segunda edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), Nos demais Estados haverá provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vinculado ao Ministério da Educação, divulgou nesta terça-feria, 22, os cartões de confirmação de inscrição com o local de prova dos candidatos que farão o Enem nos dias 3 e 4 de dezembro.

Os participantes podem consultar a informação no site do exame ou através do aplicativo Enem 2016. É necessário informar CPF e senha –quem esqueceu a senha deve entrar na página do participante para solicitar uma nova.

Por causa das ocupações em escolas e universidades e de problemas de infraestrutura, como falta de energia elétrica, o Inep adiou a prova de mais de 277 mil candidatos –3,2% do total de inscritos (8,6 milhões). O novo exame custará R$ 10,5 milhões ao governo.