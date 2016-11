Rio Branco ganha Prêmio de Transparência e Fiscalização Pública 2016

A Prefeitura de Rio Branco venceu o Prêmio de Transparência e Fiscalização Pública 2016, na categoria Governamental, concedido pela Câmara dos Deputados às instituições e pessoas que se destacaram na transparência pública neste ano. O deputado acreano Raimundo Angelim fez a indicação de Rio Branco levando em conta outras premiações e o desempenho das últimas gestões em transparência. A votação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC).

“Transparência é compromisso de vida com a boa e regular aplicação dos recursos públicos. E esse prêmio é um reconhecimento ao trabalho da equipe da Prefeitura de Rio Branco capitaneada pela Controladoria Geral do Município”, disse o prefeito. “Em minha opinião, a transparência, a boa e regular aplicação dos recursos públicos é responsabilidade dos gestores”, completou Marcus Alexandre agradecendo aos deputados Angelim e Léo de Brito pelo trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados em favor do desenvolvimento do Acre.

O deputado Léo de Brito, presidente da CFFC, parabenizou a conquista e se declarou especialmente satisfeito com mais esse título a Rio Branco. “Muito feliz, como presidente da Comissão e como acreano, em ver minha Rio Branco vencer o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2016. Um importante meio de avaliação e reconhecimento aos gestores, órgãos e sociedade, pelos trabalhos desenvolvidos. Parabéns ao prefeito Marcus Alexandre, que tem sido reconhecido pelos órgãos de controle, e a todos da prefeitura de Rio Branco, considerada a cidade mais transparente do Brasil”, disse Léo de Brito.

O Prêmio é conferido anualmente pela CFFC e pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na categoria Governamental – à melhor experiência de transparência e de fiscalização realizada por órgão, entidade, programa ou agente da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e na categoria Sociedade Civil – pela melhor experiência de fiscalização da administração pública realizada por pessoa, entidade ou conjunto de entidades da sociedade civil.

Concorreram com Rio Branco 20 pessoas físicas, instituições e organizações governamentais. “Fico muito feliz, pois é um reconhecimento ao trabalho que a Prefeitura de Rio Branco faz desde minha gestão na questão das contas públicas. Parabéns ao prefeito Marcus Alexandre”, disse o deputado Angelim.