Mostra Viver Ciência será realizada pela primeira vez em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (SEE), se prepara para levar a Mostra Viver Ciência pela primeira vez a Cruzeiro do Sul.

O evento científico, aberto à comunidade, será realizado dias 29 e 30 de novembro, no campus do Instituto Federal do Acre (Ifac).

A mostra tem como público alvo estudantes das redes de ensino fundamental e médio, trazendo uma grande feira de ciências e inovações tecnológicas, onde eles tanto poderão apresentar projetos como participar de oficinas, minicursos, palestras e conferir novidades, entre elas o planetário móvel recém-adquirido pela SEE.

A Viver Ciência ocorre desde 2015 em Rio Branco e já faz parte do calendário escolar acreano.

Realizada no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), a primeira edição contou com um público de 12 mil pessoas. Já este ano foram 25 mil pessoas e 120 trabalhos inscritos. Para a edição de Cruzeiro do Sul, a expectativa é que seis mil passem pelo espaço.

Cleide Prudêncio, diretora de inovação da SEE, conta que, com a mostra, os alunos da rede pública de ensino são estimulados a ter interesse no conhecimento científico. Eles mesmos podem apresentar trabalhos em grupos de até quatro estudantes, com um professor como orientador.

“Serão muitas atividades em um ambiente animado, dinâmico e de mergulho no conhecimento. Queremos que nossos jovens tenham uma visão estimulante para se interessarem ainda mais pelos estudos da ciência”, conta Cleide.

Dentro da Viver Ciência ainda será realizada a Semana de Matemática do Ifac. Os parceiros do evento também levarão atividades, entre eles: Ufac, Assembleia Legislativa (Aleac), Sebrae, Federação de Xadrez do Acre, Senai, Sesi, Sesc e Embrapa, além de secretarias e instituições do governo do Acre.