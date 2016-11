Rogério Ceni deve assumir o São Paulo no lugar de Ricardo Gomes

O São Paulo está conversando com Rogério Ceni para ser o sucessor de Ricardo Gomes no comando da equipe. O ex-goleiro tricolor tem tudo para substituir o técnico que foi demitido na tarde desta quarta-feira, após um desempenho ruim à frente do clube no Campeonato Brasileiro.

Rogério Ceni se aposentou dos gramados no final do ano passado e decidiu que gostaria de ser técnico do São Paulo. Passou a se dedicar aos estudos, fez cursos na Europa e evitou os holofotes na reta final do Brasileirão, para não pressionar a diretoria do clube. Mesmo assim não adiantou e Ricardo Gomes acabou caindo.

Pesou na decisão de tirar o comandante o fato de que, no próximo ano, o São Paulo terá eleições presidenciais e a pressão pela saída de Gomes, de muitos conselheiros, era enorme. Com isso, o atual mandatário Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, que a princípio não tinha intenção de mudar a direção da equipe, foi convencido do contrário.

A saída de Gomes ajuda Leco no futuro pleito, que será disputado em abril, e a possível chegada de Rogério Ceni, tida como certa nos corredores do Morumbi, será um ótimo cabo eleitoral do dirigente que busca a reeleição. No dia 16 de outubro, o Estado de S. Paulo já havia anunciado que Rogério Ceni estava se preparando para assumir o São Paulo.

Uma avaliação de parte da diretoria era de que não adiantaria nada segurar Gomes para 2017 porque, no meio do Campeonato Paulista, na primeira sequência de derrotas, a pressão para demiti-lo aumentaria. Com isso, a ideia é trazer o novo treinador para já começar o ano e ter tempo para mostrar seu trabalho logo nas primeiras competições. Com informações do Estadão Conteúdo.