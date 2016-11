Servidores do Ifac aderem paralisação Nacional nesta sexta

Os servidores do campus Rio Branco e da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) devem paralisar suas atividades nesta sexta-feira, 25, aderido ao movimento Dia Unificado de Protestos e Paralisações que acontece em todo o País contra a PEC55 (241), contra a reforma da Previdência e trabalhista.

O movimento é liderado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Nova Central Sindical, Força Sindical, Intersindical, CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil), CSP-Conlutas e CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e recebe o apoio do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), que representa os servidores dos institutos federais, inclusive, os do Ifac.

A decisão de paralisação foi tomada em assembleia geral realizada pela Seção Sindical do Sinasefe no Acre nos últimos dias 14 e 16 de novembro. De acordo com a presidente do Sinasefe no Acre, Cláudia Ferreira de Almeida, o indicativo de paralização faz parte do calendário nacional de mobilização aprovado na 145ª Plenária do Sinasefe que aconteceu entre os dias 05 e 06 de novembro, em Brasília.

“Naquele evento, discutimos a mobilização para esse dia de paralisações, bem como para uma greve geral que está sendo construída por diversas instituições sindicais e de classe”, explicou a Cláudia.

De acordo com a sindicalista, no Acre, como parte da programação, acontece às 9 horas, em frente à Assembleia Legislativa do Acre, um ato público contra a chamada PEC do Fim do Mundo, como está sendo chamada a PEC 55 que tramita no Senado Federal. A medida pretende limitar os gastos públicos por 20 anos, o que deve resultar na falta de investimentos em setores essenciais, como a saúde e educação. “À tarde, a partir das 14h30, acontece uma palestra sobre o mesmo assunto, ministrada por Franklin Albuquerque, representante da Nova Central, por Kenedy Afonso, representante do servidores do INSS e pelo professor Sávio Maia, que representa aAdufac). A palestra acontece na sala EAD, no campus Rio Branco”.