Procurador-geral de Justiça elogia projeto de austeridade do governo do Acre

Nesta quarta-feira, 23, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque, deu declarações sobre o projeto de austeridade do governador Tião Viana.

Para o procurador, o projeto tem gerado impactos positivos no tocante à manutenção de serviços essenciais e atenção aos servidores públicos neste cenário nacional de crise econômica, além de elogiar a atitude do governador Tião Viana em sempre manter o diálogo institucional aberto.

Oswaldo afirmou que tem acompanhado diuturnamente o trabalho que vem sendo feito pelo governador Tião Viana e sua equipe na busca de recursos para que o Estado possa continuar avançando e atravessando essa crise de forma a manter os serviços públicos.

“Entendemos a realidade do Estado e do país. A crise assola todas as unidades da federação, e temos que reconhecer o esforço do senhor governador Tião Viana em buscar o diálogo institucional com os poderes do estado, de forma que possamos todos atravessar a crise de forma segura, unidos e com muita responsabilidade, sem prejudicar nossos servidores e a população”, disse o procurador-geral de Justiça.

O próprio MPAC tem realizado um sério programa de austeridade fiscal. “Desde 2015 viemos adotar medidas que permitissem que atravessássemos o ano de 2016 de forma segura, sem prejudicar o atendimento à população, mas contendo despesas como a diminuição da frota de veículos, do pessoal terceirizado e em um terço nossos cargos comissionados.”

Ao finalizar, Oswaldo D’Albuquerque ainda atentou: “Então basta verificar a realidade de outros Estados como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Roraima, onde ocorreram problemas até mesmo no tocante aos repasses do duodécimo para os outros poderes, para termos a certeza de que essa tem sido uma luta grande, mas que tem dado resultado, de forma que o Estado do Acre está dando conta de suas obrigações em relação aos poderes e demais instituições”.