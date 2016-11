Acre participa de Encontro Nacional dos Detrans em Brasília

Em encontro promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) participa do 55º Encontro Nacional dos Detrans, que teve início nesta quarta-feira, 23, e vai até quinta-feira, 24, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.

Representantes dos 27 departamentos se reúnem para debater as principais questões que envolvem as mudanças na legislação e o novo Sistema de Notificação Eletrônica de Infrações, além de apresentações de ações educativas e trabalhos dos grupos técnicos.

Os debates contam com a presença do diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Elmer Vicenzi, além de outras autoridades ligadas ao trânsito.

No evento, o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, apresentou o relatório referente ao I Seminário Rondoniense Nosso Trânsito Nossas Vidas, e a diretora de operações do órgão, Shirley Torres, apresentou sobre o grupo de trabalho de leilões.

“O Encontro Nacional dos Detrans serve para que todos os departamentos de trânsito do país se reúnam em um só lugar, a fim de apresentar problemas, soluções, alternativas e oferta de serviços de qualidade e ações para redução no número de acidentes”, destacou Pedro Longo.