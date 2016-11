Grêmio sai na frente em decisão da Copa do Brasil

O Grêmio saiu na frente na decisão da Copa do Brasil. No Mineirão, o clube gaúcho venceu o Atlético-MG por 3 a 1, nesta quarta-feira (23), e deu um grande passo para garantir o título da competição nacional.

Para levantar a taça que não conquista desde 2001, a equipe comandada por Renato Gaúcho pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quarta (30), em sua arena.

Já os atleticanos têm uma missão difícil. Sem o apoio de sua torcida, terá que vencer por dois gols para levar o jogo para os pênaltis e três para não depender das penalidades –nesta fase do torneio, o gol fora de caso não é critério de desempate.Mesmo com mais de 45 mil torcedores contra, os gaúchos não sentiram a pressão vinda das arquibancadas e buscaram o ataque logo no começo da partida.

Aos 29 min, Pedro Rocha abriu o placar após dar um bonito drible em Gabriel. Aos 9 min da etapa final, o atacante marcou seu segundo na partida e do Grêmio. Na comemoração, ele tirou a camisa e levou o cartão amarelo.

Mesmo sem marcar mais gols, Pedro Rocha protagonizou mais um lance crucial do confronto. Aos 21 min, o jogador fez falta em Carlos César e levou o segundo amarelo, que ocasionou sua expulsão.Com um a menos, o Grêmio foi pressionado e não conseguiu segurar o ímpeto atleticano. Aos 36 min, Gabriel descontou.

A empolgação tomou conta do Mineirão, mas Everton, aos 45 min, calou o estádio novamente. Após passe de Geromel, o atacante fez o terceiro gol e aumentou a vantagem.

ATLÉTICO-MGVictor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Leandro Donizete, Junior Urso (Marcos Rocha), Cazares (Clayton) e Maicosuel (Hyuri); Robinho e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira

GRÊMIOMarcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro (Jailson) e Douglas (Everton); Pedro Rocha e Luan (Fred). T.: Renato PortaluppiEstádio: Mineirão, em Belo HorizonteÁrbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)Gols: Pedro Rocha, aos 29min do 1º tempo; Pedro Rocha, aos 9, Gabriel, aos 36, e Everton, aos 45min do 2º tempoCartões amarelos: Gabriel, Lucas Cândido, Júnior Urso (A), Edílson, Maicon e Marcelo Grohe (G)Cartão vermelho: Pedro Rocha (G). Com informações da Folhapress.