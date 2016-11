Crianças da Unacon têm dia de atividades com agentes da PRF, Bombeiros e Bope

Neste 23 de novembro celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e, as crianças que são atendidas pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon) tiveram uma manhã especial proporcionada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com o Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Operações Especiais (Bope). A celebração foi realizada na brinquedoteca localizada na área interna do Hospital do Câncer.

Uma das motocicletas utilizadas pela PRF para operações foi levada por agentes até o local, para delírio das crianças. Elas subiam na moto, tiravam fotos e demonstravam o encantamento por estar vivendo um dia diferente na unidade de saúde.

Jorge Muller, de um ano e sete meses, faz tratamento na Unacon há mais de um ano. A mãe dele, Elcilene da Rocha, conta que os primeiros passos que o pequeno deu foi dentro da unidade de saúde, onde eles passam mais tempo em virtude do tratamento. Ela celebra a iniciativa.

“Para eles [pacientes], ver uma farda que não seja branca já é uma grande vantagem. Eles têm pouca convivência com outras pessoas, e esse é um momento em que eles convivem com outras crianças, com outras mães e pais”, observou Elcilene Rocha.

Solidariedade sem vaidade

A integração dos agentes com os pequenos foi tamanha que parte do grupo decidiu se doar um pouco mais e surpreendeu ao decidir raspar os cabelos em solidariedade às crianças. “O importante é ajudar a causa, deixar a vaidade de lado, fazer as crianças se sentirem bem”, disse o policial rodoviário federal Anderson Brito.

O inspetor da PRF Cezar Henrique explicou que todos os anos, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, a Polícia Rodoviária Federal promove ações de filantropia com o intuito de contribuir com uma melhor qualidade de vida para os pacientes em tratamento.

“Fazemos essas ações para elevar a autoestima deles, proporcionar um sorriso, vontade de viver. Isso também serve para que nossos policiais vejam a fragilidade do ser humano diante das adversidades, levem isso para o seu dia a dia, para tentar amolecer um pouco o coração deles também”, disse Cezar Henrique.

Passeio no Bope

Além do café da manhã promovido na brinquedoteca da Unacon, os agentes da PRF em parceria com o Exército e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) levaram as crianças para uma passeio no canil do Bope onde prestigiaram uma apresentação dos cachorros que atuam no batalhão.

Os pacientes receberam também brinquedos doados por um grupo de pessoas que, durante a participação de um curso, fizeram arrecadação para compra dos brinquedos. O grupo elegeu as crianças atendidas pela Unacon para serem beneficiadas pela ação filantrópica. “Eles ficam felizes quando chega qualquer tipo de doação, mas quando doam brinquedos para eles, o olhar é especial, eles ficam mais felizes e a gente também fica muito satisfeito. Nós temos parceiros que levam eles para atividades externas, outros promovem ações aqui. Isso contribui com o tratamento”, disse Mirza Félix, diretora-geral do Hospital do Câncer.