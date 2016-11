Governo inaugura obras de R$ 6,5 milhões em ramais da Resex Chico Mendes

A manutenção dos ramais garante aos moradores da zona rural o escoamento da produção e o acesso aos serviços de saúde, segurança e educação, além de legitimar o direito de ir e vir.

Somente na Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex Chico Mendes), em Xapuri, o governo do Estado, por meio das secretarias de Meio Ambiente (Sema) e Planejamento (Seplan), investiu, neste ano, o montante de R$ R$ 6,5 milhões em obras de melhoramento e recuperação de 126 quilômetros de ramais, beneficiando 800 famílias.

O governador Tião Viana inaugura a obra na próxima sexta-feira, 25. Os investimentos são oriundos do Programa de Desenvolvimento Sustentável (PDS), que está em sua segunda fase de execução e conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O trabalho de melhoria dos ramais contempla 22 comunidades, especialmente a Dois Irmãos, Palmari, Albrácea/Japão, Simitumba e Rio Branco/Floresta, e foi executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

“Nos últimos cinco anos, os investimentos do Estado na Resex giram em torno de R$ 35 milhões. São famílias que atuam na preservação da floresta e fazem uso sustentável dos recursos naturais. Essa obra nos ramais vai auxiliar no transporte da produção e no manejo florestal, tanto madeireiro quanto não madeireiro”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente Edegard de Deus.

A ação também conta com o apoio do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e da Associação de Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes de Xapuri (Amoprex).

Benefícios

A obra dos ramais da Resex Chico Mendes gerou melhores condições para o transporte de cera de 500 estudantes e escoamento superior a 30 mil latas de castanha-do-brasil e de mais de 30 toneladas de látex.

A Sibéria, que fica fora da Resex, também recebeu melhorias no ramal principal da comunidade.

Sobre o PDSA Fase II

Nesta nova fase, o PDSA Fase II está investindo, desde 2013, 120 milhões de dólares. Desse total, US$ 72 milhões serão aplicados pelo BID.

O objetivo é aumentar a contribuição do setor florestal e agroflorestal ao crescimento econômico e à redução da pobreza, mantendo o controle sobre o desmatamento no Acre.