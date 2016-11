Juro médio do cheque especial chega a 328,9%, o maior desde 1994

Os juros médios cobrados no cheque especial bateram novo recorde em outubro e chegaram a 328,9% ao ano. Esse é o maior patamar da série histórica do Banco Central, que tem início em 1994. A informação, referente a pessoas físicas, foi divulgada nesta quinta-feira (24) pelo BC.

No movimento contrário, os juros do cartão de crédito tiveram queda no mês passado e ficaram em 475,8% ao ano. A redução ocorreu depois de a taxa ter batido recorde em setembro, ao alcançar 479,7% ao ano.

Em outubro, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu, pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, para 14% ao ano. Foi o primeiro corte desde outubro de 2012, quando a Selic chegou a um piso histórico de 7,25% ao ano, durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Com informações da Folhapress.