Temer: ‘Governo não é infalível, mas acho que não erramos muito’

O presidente Michel Temer admitiu que “o governo não é infalível”, no entanto, na visão dele, não errou muito até o momento. A declaração foi dada nesta quinta-feira (24), em um evento no Palácio do Planalto, ao comentar críticas à proposta do teto para os gastos públicos.

Temer considera as críticas “naturais”. Ele afirmou que elas, inclusive, são positivas para o governo, segundo o G1.

Claro, tem objeções, elas são mais do que naturais. É assim que se vive na democracia. Às vezes, as pessoas pensam que isso agride o Executivo, o governo. Ao contrário, nós até incentivamos. Democracia é isso. Você tem contrariedades da oposição. Muitas vezes a proposição da oposição, da imprensa, que seja, isto ajuda o governo. O governo não é infalível. Na verdade, até agora, acho que não erramos muito.”

Para o peemedebista, o Brasil está no caminho certo para sair da recessão, só é preciso “otimismo”. “Ao invés de pessimismo, otimismo. Do que o Brasil precisa é otimismo”, ressaltou.

O presidente enfatizou que não adianta o governo federal conter gastos se os estados não fizerem esforços para equilibrar as contas.

“Está havendo agora um diálogo tão acentuado entre a União e os estados que isso reforça a federação para enfrentar uma crise da qual logo sairemos.”