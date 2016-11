Produtores rurais participam de curso de boas práticas do açaí

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), com o auxílio de parceiros como o Sebrae e o Instituto Federal do Acre (Ifac), continua realizando, em vários municípios, a capacitação dos produtores rurais que trabalham com a cadeia produtiva do açaí.

A qualificação em boas práticas teve seu encerramento em Brasileia e Tarauacá, capacitando ao mesmo tempo mais de 150 produtores que trabalham em todas as fases de produção, desde a extração do fruto na floresta até o beneficiamento final e a comercialização.

O objetivo é garantir um produto de qualidade para o consumo da população, com os cuidados necessários durante todo o processo de produção do suco.

Durante mais de dois dias, 170 produtores foram capacitados quanto ao modo correto de extrair o fruto, a forma de transporte mais adequada e o processo de higienização necessário para evitar qualquer tipo de contaminação da fruta, principalmente do barbeiro, que é transmissor da Doença de Chagas.

Edivaldo de Andrade, coordenador da cadeia produtiva do açaí na Seaprof, explica que o curso abrange todas as fases de produção. “Tanto os produtores, quanto os batedores tiveram todo o conhecimento técnico para produzir um açaí de qualidade. Nosso objetivo é garantir um produto de qualidade, da coleta ao beneficiamento”.

São produtores como Sebastião Moraes de Brasileia, que há mais de três décadas vende açaí. Inclusive, sua pequena empresa foi escolhida para ser o local da demonstração prática do beneficiamento. Sebastião conta que compra a fruta de mais de 15 produtores rurais e beneficia por safra mais de 100 toneladas da fruta.

“A gente agradece esse curso porque conhecimento é sempre importante para produzir um suco de qualidade. Agora vamos melhorar ainda mais o nosso açaí”, destaca Moraes.

Capacitação já foi realizada em Feijó, Tarauacá e Brasileia

Com o encerramento do curso em Tarauacá e Brasileia na tarde desta quarta-feira, 23, já são quase 300 produtores que sobrevivem da extração e do beneficiamento do açaí capacitados pelo curso de boas práticas.

“Estamos cumprindo o nosso papel de oferecer assistência técnica e extensão rural aos nossos produtores. Estamos trabalhando para que a população possa ter acesso a um produto saudável. Essa capacitação vai ser contínua e vamos até dezembro oferecer o curso na capital acreana e na região de Sena Madureira”, destaca Paulo Roberto Brana, coordenador de produção familiar da Seaprof.