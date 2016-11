Pênis nos olhos é a nova “tendência” da internet

Uma nova “tendência” de maquiagem está invadindo as redes sociais. Mulheres estão delineando os olhos com formato de pênis. As informações são do Portal do Holanda.

De forma criativa e inusitada, as jovens desenham o órgão masculino em seus olhos e publicam nas redes sociais.

Por mais bizarro que pareça, muitos estão se divertindo com uma versão “mais atualizada” do famoso delineado no formato gatinho e compartilhando na web.

A moda começou com a jovem americana Asia Brautigam, de 19 anos, que mora na Califórnia, Estados Unidos.

E você, internauta, o que achou da novidade? Você faria?