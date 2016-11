O M1TO está de volta: Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo

O M1TO retorna a casa. Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, Rogério Ceni é o novo técnico da equipe. O contrato seria de dois anos de duração, e a estreia dele será na Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos que começa em 8 de janeiro. A estreia tricolor será no dia 16, contra o Shangai SIPG.

O anúncio feito nesta quinta-feira não foi explícito e veio de forma criativa. Com um vídeo publicado no perfil do Twitter do clube, o mascote da equipe aparece colando o número 01 no banco de reservas e na sala de imprensa ao som de Hells Bells, da banda AC/DC, uma das músicas prediletas do ex-atleta e com a qual os tricolores entravam em campo no Morumbi.

Menos de um ano depois de ter se aposentado como jogador, o ex-goleiro assume o comando no lugar de Ricardo Gomes, que foi contratado em 21 de agosto e acabou demitido nesta quarta-feira. Em três meses, ele fez 18 jogos, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas – aproveitamento de aproximadamente 43% dos pontos.

Aposentado desde o final do ano passado, o ex-goleiro, de 43 anos, vem se preparando para se tornar técnico. No segundo semestre, ele passou a se aprofundar nos estudos, concluindo o primeiro módulo do segundo nível da Federação Inglesa de Futebol e visitando alguns clubes, como Manchester City, Leicester e Liverpool, comandados por Pep Guardiola, Claudio Ranieri e Jürgen Klopp, respectivamente.

Uma visita foi tratada de forma especial por Ceni: a passagem pelo Sevilla, pelo qual pôde acompanhar de perto o dia a dia de Jorge Sampaoli, um dos técnicos que o ex-goleiro admitiu ser inspiração para seus futuros trabalhos.

Em entrevista coletiva nesta quinta, o técnico interino, Pintado, comentou sobre os motivos que o fazem acreditar que o ex-goleiro de 43 anos será um grande treinador. A declaração veio antes do anúncio do novo comandante.

“Primeiro, porque tem uma característica para qualquer líder: seriedade, profissionalismo. E liderança que é muito importante para qualquer pessoa que venha dirigir uma empresa ou uma equipe. O Rogério tem todas essas virtudes, uma das principais é e ser um vitorioso”, disse.

Já depois da confirmação, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, se manifestou pelo Twitter. “Mudar com coragem!”, escreveu no Twitter, junto ao vídeo que o clube postou.

Semifinalista da Libertadores deste ano sob o comando de Edgardo Bauza, que acertou com a seleção argentina no começo do segundo semestre, o São Paulo faz um Brasileirão ruim e chegou a temer o rebaixamento. Com Rogério Ceni, o time tricolor tentará em 2017 conquistar o primeiro título desde a Sul-Americana de 2012, além de lutar pelo retorno à Libertadores.

Na tarde desta quinta-feira, às 15h17, o São Paulo fez o anúncio da contratação de Ceni, por meio de nota oficial. Leia na íntegra:

O São Paulo FC definiu nesta quinta-feira a contratação de Rogério Ceni, 43, para o cargo de técnico da equipe principal. O ex-goleiro e ídolo do clube assinou vínculo de dois anos, até o fim de 2018, e assumirá a nova função a partir do início da próxima temporada.

“Rogério Ceni sempre foi um protagonista. Nos últimos 12 meses, mostrou ambição em se qualificar para uma nova função no futebol, estudou com os melhores do mundo, e nos convenceu ao apresentar um projeto consistente e contemporâneo de futebol para o São Paulo. É uma figura de enorme importância para o clube que chega com a determinação de ser o melhor novamente, dessa vez como treinador”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

“O grande segredo do futebol é administrar pessoas e se relacionar bem com seus jogadores. São eles que podem fazer diferença. Eu quero que eles vejam futebol da maneira como eu via quando jogava, eu quero um time vencedor, que tenha uma mentalidade vencedora. Eu tenho certeza de que eles vão entender isso, já conheço muitos deles e sei da mentalidade vencedora que eles têm”, disse o novo técnico são-paulino, Rogério Ceni.

A partir de agora Rogério Ceni passa a discutir o planejamento da equipe para 2017, junto da diretoria de futebol. O início do ex-goleiro nos campos será na pré-temporada na Florida Cup, nos Estados Unidos, em janeiro.⁠⁠⁠⁠