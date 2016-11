Polícia Civil prende integrantes de organização criminosa na capital

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) apresentou na manhã desta quinta-feira, 24, Sabrina Santos da Silva, 28 anos e Francisco Assis Lima, de 42 anos, acusados de integrarem uma organização criminosa e em cometimento de delitos na Capital e no interior.

A prisão de Sabrina foi efetuada por agentes de Policia Civil na tarde de ontem no loteamento Novo Horizonte e Francisco preso por agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nas proximidades do Distrito Industrial, fruto de investigações da Delegacia Especializada em Combate ao Crime Organizado (DECCO) que subsidiaram com provas o inquérito policial para requerer a medida.

Ambos os mandados foram expedidos pela justiça e devidamente cumpridos na quarta-feira, 23. O delegado Karlesso Nespoli, ao fazer referencia as prisões, enalteceu o trabalho da policia investigativa. “Essas prisões são consequência de uma investigação iniciada pela Decco que possibilitou a prisão dessas pessoas. O trabalho da polícia tem se intensificado no sentido de identificar e prender essas pessoas que tentam ruir a paz social”, observou.