Rio Branco recebe Selo UNICEF “Município Aprovado”

O município de Rio Branco recebeu pela segunda vez o Selo “Município Aprovado”. A cerimônia de entrega da certificação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 24, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Para fazer jus ao reconhecimento os municípios precisam aderir à iniciativa e cumprir etapas propostas pelo UNICEF para o monitoramento dos indicadores. Nesta segunda edição do evento na Amazônia, o monitoramento foi realizado em torno de três eixos, impacto social, gestão de políticas públicas e participação social.

De acordo com o prefeito Marcus Alexandre o reconhecimento é resultado de muito esforço, principalmente nas áreas de saúde, assistência social e educação. “Na nossa gestão tomamos a decisão de inverter a matriz de matrículas na rede municipal. A maior oferta de vagas era para criança de 6 a 10 anos. Com o aumento dos investimentos e a construção de novas creches, criamos 4.100 novas vagas, ampliando o atendimento a primeira infância. No início da gestão do prefeito Raimundo Angelim, o município contava com 9.000 alunos. Hoje atendemos 24 mil crianças. Das quais, 13.608 em creche e pré-escola. Esse é um esforço que muitas vezes passa despercebido. Nós só temos a agradecer e reafirmar nosso compromisso com o social e com a primeira infância”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

No Acre, além da capital, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Bujari, Mâncio Lima, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves também receberam o Selo.

Ao entregar o Selo aos municípios contemplados, a representante do UNICEF no Acre, Amazonas e Maranhão, Eliana Almeida, destacou que “a vida acontece no município. Além de pensar e executar boas políticas é preciso engajar a sociedade para a realização dos direitos das crianças e do adolescente. Nós do UNICEF reafirmamos a parceria para o cumprimento desse objetivo. Parabéns a todos pelo esforço e resultados alcançados”.

A cerimônia de entrega do Selo UNICEF “Município Aprovado” em Rio Branco contou com a participação da representante do UNICEF em Brasília, Casimira Benge. Estavam presentes, ainda, a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Adriana Miranda; o representante dos articuladores do UNICEF no Acre, Daniel Faustino; o representante do Ministério Público do Acre, Ubirajara Braga de Albuquerque; a vice-governadora Nazaré Araújo e o secretário de estado de Desenvolvimento Social Gabriel Maia, além do adolescente Alisson Alves, um dos participantes dos fóruns realizados com as comunidades.

O Selo UNICEF

O selo UNICEF “Município Aprovado” é uma certificação internacional que valoriza o esforço dos municípios em ampliar e melhorar políticas públicas que promovam, protejam e realizam direitos de crianças e adolescentes.

Na primeira edição ocorrida entre 2009 e 2012, pouco mais de 550 municípios aderiram à iniciativa. Em 2013, 611 municípios aceitaram participar da segunda edição. Os resultados são frutos da articulação e apoio de governos e inciativa privada.