Índice de mortes violentas de mulheres cai 50% no Acre, diz IBGE

Exceto Acre, Amapá e Pernambuco, as mortes violentas de jovens entre 15 e 24 anos por causas violentas (não naturais) cresceram nos Estados das regiões Norte e do Nordeste, no período de 2005 a 2015, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil 2015, divulgadas na quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda com referência ao Norte e Nordeste, nesse período (2005 a 2015), de acordo com os dados do IBGE, no Acre, a queda no índice de mortes violentas foi de 15, 6%, entre os homens, e 50% entre mulheres, seguido por Pernambuco (14,6%, entre homens, e 28,8% entre mulheres) e Amapá (7,1%, entre homens e 42,9 entre mulheres).

As quedas mais significativas nesses índices foram registradas no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Acre, segundo o IBGE. No Rio de Janeiro, caiu 37,5% entre os homens e 40,8% entre as mulheres; em São Paulo, caiu 33,1% entre homens e 32,7% entre mulheres.

O Amazonas registrou o maior aumento do País em mortes violentas de mulheres e o 6º maior em mortes violentas de homens, entre 15 e 24 anos, de acordo com a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2015, divulgada nesta quinta-feira (24), pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estística (IBGE).

Chances

A sobremortalidade masculina por causas naturais (devido a causas biológicas) no grupo de 20 a 24 anos de idade é de 2,2 vezes, isto é, um indivíduo do sexo masculino de 20 anos tem duas vezes mais chance de não completar os 25 anos do que se fosse do sexo feminino. No entanto, se considerarmos somente os óbitos por causas violentas (devido a causas externas como acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais), no grupo de 20 a 24 anos, a chance de um homem não completar os 25 anos cresce para 10,4 vezes em relação a uma mulher.