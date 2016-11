Assalto a mão armada em Tarauacá

No final da tarde desta quinta feira, 24 de novembro, em Tarauacá, dois jovens sob ameaça de arma de fogo assaltaram a Mercearia Gama localizada na Rua Capitão Hipólito, principal via do Bairro do Triângulo.

Eles entraram no estabelecimento e, aparentando muito nervosismo, anunciaram o assalto sempre com as mãos nas armas que portavam nas cinturas. Levaram o dinheiro que tinha no caixa e usando uma moto se evadiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e está à caça dos assaltantes. Agora à pouco, homens do serviço reservado da PM conseguiram encontrar a moto usada no crime. “A prisão dos criminosos é questão de horas”, disse um policial.