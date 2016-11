Polícia boliviana prende três brasileiros envolvidos em assaltos no Pando

As autoridades da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando (Bolívia), realizaram nos últimos dias, uma grande operação para retirar de circulação, um bando que vinha praticando vários delitos, entre assaltos, roubos e outros delitos.

A operação teve início nesta terça-feira, dia 22, onde movimentou um grande número de policiais de Pando, além de um reforço especial que veio de La Paz. Durante três dias, várias buscas e blitz em vários pontos da capital pandina.

Como resultado as operações, três brasileiros foram presos e identificados como; Leonardo Mendes de Oliveira, Eduardo Mendes da Silva e Wellinton dos Santos Monteiro. Contra estes, está o caso ocorrido recentemente no centro de Cobija, quando tentaram assaltar um comércio no centro da cidade e em outro estabelecimento nas proximidades do aeroporto, na parte alta da cidade.

O proprietário, Rodrigo Alvará Duanga (29), teria tentado reagir segurando um dos bandidos, foi atingido com um tiro no pescoço por um dos bandidos e sobreviveu. Os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado e passaram a ser procurados pela fronteira.

O que teria facilitado a prisão do suspeitos, seria o fato de postar fotos com armas e ostentar os feitos pela fronteira, mostrando dinheiro e drogas. Duas armas foram apreendidas, um revolver calibre 22 e outro 38, que supostamente sejam as que usaram para o assalto e tentar contra a vida do comerciante.

Além das armas, foram encontrado com o trio no dia do cerco e prisão, cerca de 442 gramas de maconha e 98 gramas de cocaína, que seriam comercializadas pela fronteira, além do consumo próprio.

Segundo foi informado, em pelo menos dois dos casos, os brasileiros foram filmados por sistema de segurança. Algumas das vítimas foram até a delegacia para identificar os acusados.

Veja vídeo da prisão dos acusados: