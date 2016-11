Apresentadora Luciana Gimenez publica foto nuazinha

A apresentadora Luciana Gimenez deu uma ousada no Instagram. No início da noite desta quinta-feira(24), a mulher do dono da RedeTV publicou uma foto em que aparece nua, cobrindo suas partes íntimas apenas com as mãos e uma bolsa.

No post, Luciana ainda dividiu seu grande “dilema” com os seguidores: “Qual sapato usar?”. A apresentadora tentava se decidir entre dois modelos de sapato, mas é claro que não foi isso que chamou atenção dos usuários do Instagram.

O clique de Luciana nua fez sucesso entre os seguidores. Um dos internautas chegou a comentar: “Essa foto vai dar um Ibope, viu?!”. Outro comentou: “Melhor ir sem a bolsa”. Mas também houve quem desaprovasse. “Quanta falta de elegância!”, escreveu uma seguidora.

Confira esse e outros registros de Luciana no Instagram: