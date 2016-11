Black Friday deve faturar R$ 2 bilhões em vendas

A 6ª edição da Black Friday, evento anual que traz superdescontos no setor de comércio e serviços, começou oficialmente à 0h desta sexta-feira (25). Em meio à crise, a megapromoção chega a animar o comércio, que espera faturar R$ 2 bilhões, um aumento de 30% em relação a 2015.

A data já é a segunda maior do varejo em termos de vendas, só perdendo para o Natal.

Esperançosos com as vendas, alguns varejistas começaram a oferecer os descontos um mês antes da última sexta-feira de novembro, segundo informações do portal G1.

Bom para os consumidores, que podem comprar de passagens de ônibus, manicure e pacotes de intercâmbio a seguros, imóveis e até cursos preparatórios de concursos públicos.

Para atender à demanda, grandes redes de varejo vão ampliar o horário de atendimento nas lojas durante o evento. Casas Bahia, Extra, Magazine Luiza, Pontofrio, Ricardo Eletro, Walmart e Amaricanas são algumas das empresas que terão horário estendido e até mesmo vão virar a madrugada com as portas abertas em algumas unidades.