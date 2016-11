Neymar se pronuncia após pedido de prisão: ‘Estamos preparados’

Após a Fiscalia da Audiência Nacional da Espanha solicitar a prisão de Neymar por conta de uma suposta irregularidade em sua transferência para o Barcelona, o jogador brasileiro se pronunciou. O craque publicou uma mensagem em sua conta no Instagram, ressaltando que o caso será vencido por sua família.

“Eu sempre soube que levantar teu nome causaria controvérsia, discórdia, inveja, mal olhado e todas as coisas ruins .. porque tu o Senhor é o Deus que me ilumina e me conduz pelo teu caminho .. e sabemos nós que todas as lutas são contra os principados e potestades, mas juntos .. como FAMÍLIA venceremos mais uma e saberemos que virão mais, mas nós estamos preparados … nós temos JESUS!”, postou o jogador no Instagram.