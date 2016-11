Parlamentares atribuem avanço do AC na educação a investimentos do governo

Mais uma vez a educação pública acreana é destaque nacional entre os Estados brasileiros, segundo estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas (ONU). A pesquisa divulgada esta semana mostra que o Acre está entre os três Estados brasileiros que obtiveram avanço positivo na educação entre 2011 e 2014.

Outra avaliação positiva advém dos indicadores da última pesquisa feita pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgada este ano, que o Acre liderou o primeiro lugar da Região Norte no ensino fundamental I e II. Para os deputados federais da bancada acreana, Raimundo Angelim, Léo de Brito e César Messias, esses avanços são resultados dos investimentos do governo em políticas públicas educacionais.

O deputado Leo de Brito destaca que o Acre está avançando fortemente na redução do analfabetismo para erradicá-lo até 2018, por meio do Programa Quero Ler. Isso se deve à gestão e ao compromisso de Tião Viana com a educação.

“Um exemplo claro disso são os projetos diferenciados como o Centro de Referência e Inovações para a Tecnologia [Crie] e o Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia (IMCF). A valorização de profissionais e o fortalecimento da gestão das escolas também somam passos rumo a essas conquistas”, pontua Brito.

O deputado Raimundo Angelim lembrou que o Acre é um dos poucos Estados brasileiros onde 100% dos professores têm nível superior em função da formação continuada promovida pela Secretaria de Estado de Educação (SEE).

“É reconfortante receber uma notícia dessas de que o Pnud considera o Acre um dos três Estados brasileiros com maior avanço na educação. Esse resultado é fruto de um trabalho no longo prazo e a muitas mãos que se iniciou ainda na gestão de Jorge Viana, no governo de Binho Marques e agora o governador Tião Viana que tem dado continuidade a esse trabalho de forma intensa e com muita qualidade”, avalia.

Para César Messias o reconhecimento por uma organização como a ONU representa uma vitória digna de toda comemoração, já que a educação é que impulsiona o desenvolvimento. “A educação abre caminhos. E o aumento do nível de escolaridade é um dos principais percursos que proveem a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse o parlamentar.

Os números do Acre no IDHM-Educação

Segundo o radar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), que apresenta os dados de desenvolvimento humano no Brasil nos últimos cinco anos, as maiores tendências de aumento foram observadas no Acre (0,061), Amapá (0,082) e Amazonas (0,062). Os estudos abrangem a avaliação de proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado os ciclos que indicam a situação da educação entre a população com idade escolar no Estado.

A evolução do Acre abrange um salto de 0,612 para 0,673. Os investimentos prioritários do governo na Educação foram essenciais para a obtenção desses resultados, que colocam o Acre na linha de destaque na oferta da educação pública de qualidade no país.