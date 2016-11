Dia Nacional do Doador Voluntário é celebrado nesta sexta

Com o a objetivo de homenagear os doadores de sangue, hemocentros de todo o Brasil comemoraram nesta sexta-feira, 25, o Dia Nacional do Doador Voluntário.

A data foi instituída no Brasil em 30 de junho de 1964, pelo decreto 53.988 promulgado pelo presidente Castello Branco.

O dia é de homenagem e também de conscientização da população sobre a necessidade de doar sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar a vida de até três pessoas.

De acordo com Quésia Nogueira, gerente da Captação do Hemoacre, nesta sexta-feira, 25, será oferecido um lanche diferenciado aos doadores como forma de homenagear e agradecer às pessoas que dedicam um pouco do seu tempo e contribuem para salvar vidas.

“É a doação que mantém a vidas de pessoas que passam por fatalidades e correm risco de morte. Ninguém espera sofrer um acidente ou doença e muitas vezes não dá tempo conseguir um doador”, enfatiza a gerente.

Nesta sexta-feira, o Hemoacre de Rio Branco irá atender de 7h30 às 17h30.

Amor ao próximo

O editor e cinegrafista Igor Diniz, 30 anos, conta que há 10 anos é doador voluntário. Sua primeira doação ocorreu devido a uma necessidade familiar, quando seu irmão precisou de doadores.

“Quando meu irmão ficou muito doente, precisou de transfusão de sangue e muitas pessoas ajudaram, inclusive eu. Desde então, nunca mais parei. Sou doador de sangue, plaquetas e medula”, conta Diniz.

Ele diz ainda que a doação é um ato de amor ao próximo. “Acho que só sabe a importância quem já precisou ou viu alguém da família precisar. É muito importante, pois podemos salvar vidas”, destaca o cinegrafista.

O doador acredita que além das campanhas, deveria existir outros incentivos. “Uma boa forma seria, além de aumentar as campanhas de doação, dar bônus como isenção em concursos públicos ou de alguns impostos, por exemplo. Isso ajudaria a aumentar o número de doadores”, sugere Diniz.