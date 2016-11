Após denúncia, Geddel Vieira é a sexta baixa no governo Temer

Após envolver Michel Temer (PMDB) em crise, o ministro Geddel Vieira(Secretaria de Governo) decidiu deixar o cargo nesta sexta-feira, 25. Segundo a Folha de S. Paulo, Geddel já confirmou a decisão a outros ministros e aliados.

Considerado um dos principais articuladores de Temer no Congresso, Geddel deixa a pasta após ser acusado pelo ex-ministro Marcelo Calero (Cultura) de tê-lo pressionado para liberação de uma obra em Salvador. Localizado em área tombada, imóvel estava embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).

Temer na crise

A crise envolvendo o ministro se agravou após Calero afirmar, em depoimento à Polícia Federal, que o presidente Temer o “enquadrou” no sentido de encontrar uma “saída” no caso de Geddel. O ministro possuía um apartamento no imóvel embargado. Geddel Vieira é o sexto ministro a deixar o governo Temer.

Além de Temer e Geddel, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) também é implicado pelo ex-ministro da Cultura. Afirmando ter gravado conversas com todos os três, Calero disse ter recebido ligações de Padilha após uma “conversa ruim” com Geddel.