Alunos passam por avaliação de aprendizagem

Mais de nove mil alunos de Rio Branco se preparam para responder as questões do Programa de Avaliação de Aprendizagem dos Alunos (PROA), no período de 28 de novembro e 09 de dezembro. A avaliação interna será aplicada aos estudantes do 1º ao 5º ano de 24 escolas da rede municipal de educação.

O objetivo é diagnóstico. A avaliação busca identificar o que sabem os alunos, o que não estão aprendendo, quais as maiores dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. As questões variam de acordo com a idade e série. As turmas de 1º ano respondem a 12 questões (6 de Língua Portuguesa e 6 de Matemática). Os alunos do 5º ano respondem um total de 24 questões, sendo 12 de cada disciplina. A avaliação acontece em três fases: uma no início do ano letivo, outra no final do primeiro semestre e a terceira em dezembro, ao final do ano letivo. Os resultados direcionam planejamento e formação de professores e coordenadores pedagógicos.

Segundo a coordenadora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Gleice Souza, leitura e intepretação de textos, resolução de problemas ainda são dificuldade para os alunos, mas, com a avaliação, formação continuada e intervenções planejadas, a cada ano, os problemas são superados e os resultados cada vez mais positivos. “A formação é frequente e ocorre mensalmente. Este ano nosso principal foco foi o coordenador pedagógico que, na escola, é a pessoa que orienta e auxilia o trabalho do professor em sala de sala de aula”, disse.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Márcio Batista, “a avaliação diagnóstica direcionando intervenções e a formação continuada são elementos de permanência que nos permite ampliar o atendimento sem perder o foco da qualidade. Os avanços dos indicadores são os principais reflexos dessa política que tem como foco principal a educação de qualidade social”, destacou Márcio Batista.

O PROA em Rio Branco

A implantação do Programa de Avaliação da Aprendizagem (PROA) na rede de educação de Rio Branco começou no ano de 2006, quando o programa foi apresentado como desencadeador e norteador do Programa de Formação Continuada. Não por acaso, o nome PROA que, assim como a proa de uma embarcação, sugere o que aponta a direção a ser seguida, que seria o ponto de partida que direcionaria todo o trabalho de formação dos professores.

Inicialmente, o foco da avaliação foi a escrita, uma vez que o objetivo estratégico da formação era garantir o direito à alfabetização para todas as crianças. Desde 2009 são avaliados alunos do 1º, 2º e 4º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. No ano de 2014 o PROA foi estendido a todos os alunos do Ensino Fundamental. Este ano o objetivo é alcançar 9.032 alunos do 1º ao 5º ano.