Marcus Alexandre entrega ruas asfaltadas na Baixada

O prefeito Marcus Alexandre entregou nesta sexta-feira, 25, para os moradores da região da Baixada, mais três ruas asfaltadas e com redes de água, esgoto e drenagem no bairro da Pista, as vias Pantanal, Vilhena e São Mateus. Cada uma delas recebeu cinco centímetros de asfalto, o CBUQ, o cimento betuminoso usinado a quente.

O projeto nos bairros da Pista, Glória e Bahia, inclui o asfaltamento de 41 vias como parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. “Vamos agora fazer calçadas e meios-fios para melhorar o acesso dos moradores”, explicou o prefeito Marcus Alexandre.

Tadeu Souza, presidente da Associação de Moradores do bairro Pista, lembra que a Pantanal, como diz o nome, “era um igapó onde ninguém conseguia andar. Agora estamos pisando em cima de asfalto do bom e não temos mais problema de esgoto a céu aberto e águas das chuvas invadindo as casas”. Tadeu cita que nas últimas semanas foram asfaltadas também, as ruas da Mangueira, Mangueiral, Arvoredo e Travessa F.

De acordo com o diretor da secretaria Municipal de Obras, Gustavo Mateus, das 41 vias que constam no projeto do PAC 2, cerca de 30 delas já foram asfaltadas, sendo mais de quinze este ano. O projeto te, o objetivo de pavimentar mais de 7,1 quilômetros em 41 ruas e o trabalho de asfaltamento continuará sendo executado até o final do ano.

No Bairro da Pista, a Prefeitura também constrói um canal de 450 metros, uma galeria de concreto armado fechada que resolverá o problema de falta de drenagem das águas das chuvas.