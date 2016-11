Cocaína é encontrada em casa abandonada no bairro Placas

Mais de 300 trouxinhas de cocaína foram apreendidas, na noite desta quinta-feira (24), em uma casa abandonada no bairro Placas, em Rio Branco. A apreensão ocorreu durante uma ação da Polícia Civil de busca pelo suspeito de ter mandado matar jovem Argentino Souza Gama, no último dia 10. Ninguém foi preso.

O delegado responsável pelas investigações, Rêmulo Diniz, afirmou que o local vinha sendo monitorado e nesta quinta, a polícia foi em busca do suspeito. Ao chegar na casa, que também já era identificada como ponto de venda de drogas, o suspeito e outros dois menores conseguiram fugir durante a abordagem e foi possível apreender apenas o entorpecente.

Sobre o homem que seria suspeito de mandar matar o jovem, o delegado afirmou que a polícia está tentando apurar a fundo o caso. “Temos alguns indícios e estamos tentando verificar as provas para que tudo corra dentro da legalidade. Ele conseguiu lograr êxito na fuga, porque o local é de difícil acesso, mas já foi identificado”, afirmou.

A motivação do crime, segundo o delegado, seria porque Gama tinha uma dívida de mais de R$ 1 mil por conta da compra de drogas. O jovem foi morto a tiros na madrugada do último dia 10, na Rua 12 de Outubro, no Bairro Placas. Com informações G1