TRE-AC realiza 2º Encontro Estratégico da Justiça Eleitoral do Acre

Membros da Corte Eleitoral, juízes e servidores estarão reunidos no dia 1º de dezembro no 2º Encontro Estratégico da Justiça Eleitoral, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), no auditório da OAB.

O objetivo do encontro é promover o envolvimento de todos os colaboradores da Justiça Eleitoral para a compreensão e execução eficiente das iniciativas estratégicas estabelecidas para o período de 2015 a 2020. Além disso, comunicar aos participantes o resultado da gestão em 2016 e apresentar as diretrizes estratégicas para o próximo biênio.

A programação inclui palestras sobre gestão orçamentária e financeira, celeridade e produtividade na prestação de serviços e conscientização política. O reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara, foi convidado pelo órgão para palestrar sobre boas práticas na administração pública.

O presidente do TRE-AC, desembargador Roberto Barros, apresentará o resultado do Justiça em Números das Metas Nacionais 2016 e das Eleições 2016.