Coluna Bom Dia

Quem manda

Afinal, quem manda nesse país? Mal o presidente Temer acertou com os governadores o repasse dos valores referente às multas da repatriação, o ministro Meirelles está dando para trás e marcando reunião para criar dificuldades na liberação.

Vergonha

Isso é uma vergonha. Ou o presidente manda e se cumpre ou demite quem não cumprir. É assim que se faz em um governo normal. Parece que as coisas andam caindo pelas tabelas em Brasília.

Confaz

O ministro convocou reunião do Confaz para impor regras à liberação, o que é ilegal. Esse dinheiro, constitucionalmente, é dos estados e não dele. Os governadores reagirão, com certeza.

Repercussão positiva

Repercutiu de forma bastante positiva no Congresso Nacional o resultado do estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado, que aponta o Acre entre os três Estados brasileiros que obtiveram avanço positivo na Educação entre 2011 e 2014.

Fala Leo de Brito

Segundo o deputado Leo de Brito, o Acre está avançando fortemente na redução do analfabetismo para erradicá-lo até 2018. O parlamentar atribui esse sucesso à gestão, ao compromisso de Tião Viana com a Educação e à valorização de profissionais.

Fala Angelim

Ao avaliar os números do Pnud, o deputado Raimundo Angelim fez questão de lembrar que o Acre é um dos poucos Estados brasileiros onde 100% dos professores têm nível superior.

Muitas mãos

Sobre este aspecto, Angelim revela que o resultado é fruto de um trabalho de longo prazo e a muitas mãos, que se iniciou ainda na gestão de Jorge Viana, no governo de Binho Marques e agora ao governador Tião Viana, “que tem dado continuidade a esse trabalho de forma intensa e com muita qualidade”.

Fala Messias

Para o deputado César Messias, o reconhecimento por uma organização como a ONU representa uma vitória digna de toda comemoração, já que a Educação é que impulsiona o desenvolvimento. Messias destaca que “o aumento do nível de escolaridade é um dos principais percursos que proveem a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

Unanimidade

Os três parlamentares federais foram unânimes em apontar que esses avanços conquistados no Estado do Acre são resultados dos investimentos do governo em políticas públicas educacionais.

Nítido

Esses números vão ao encontro dos avanços econômicos e sociais conquistados no Acre nos últimos anos. Exemplo bem nítido é a queda da porcentagem de pessoas na faixa de pobreza extrema de 25,6% em 2004 para 10,2% em 2014.

Acessibilidade

Louvável e inovador o programa de acessibilidade lançado pelo Tribunal de Justiça do Acre esta semana que visa maior acesso e inclusão das pessoas com deficiência no âmbito do Judiciário estadual. Isso demonstra mais uma vez o foco e diretrizes da atual gestão do TJ, que prima pela humanização e atende à filosofia da Justiça do 3º Milênio.

Plano Diretor

Prefeitura de Rio Branco realizará dia 1º de dezembro, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, audiência pública para debater e aprovar as propostas de revisão do novo Plano Diretor de Rio Branco. Após aprovação, o texto irá para a Câmara de Vereadores, o documento terá vigência de 2017 a 2020.

Um alento

O acreano inicia o final de semana com uma alentadora notícia: a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de energia elétrica em dezembro será a verde, o que significa que não haverá cobranças extras para o consumidor.

Aneel justifica

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que determinou a volta da bandeira para o patamar verde foi a condição hidrológica mais favorável, o que permitiu o desligamento das usinas térmicas mais caras.

Senado aprova regras mais duras para punir motorista embriagado

O Plenário do Senado aprovou regras mais duras para punir quem comete crimes ao dirigir, principalmente, sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 144/2015 cria o tipo penal qualificado de “lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”. A pena estipulada é de dois a cinco anos de reclusão. O projeto voltará para exame da Câmara dos Deputados.

Moro adverte que anistiar caixa 2 ameaça o futuro

O juiz federal Sérgio Moro divulgou nota alertando para os riscos que a eventual anistia dos crimes eleitorais de corrupção e de lavagem de dinheiro pode trazer à operação Lava Jato e ao ‘futuro do país’. “Toda anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança”, adverte.

Ministro alerta para a crise na Segurança Pública

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, alertou para o risco de agravamento da crise na área de Segurança, com a fragilidade das fronteiras. “Se não tomarmos cuidado, o Rio pode ser o Brasil, amanhã. Digo isso porque nós temos sintomas como esse no Amazonas, no país afora”, afirmou.

Peregrinação

O período de apresentação de emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 pode levar muitas categorias à Assembleia Legislativa do Estado em busca de apoio às suas demandas. Uma delas foi a dos peritos oficiais que, desde a semana passada, peregrinam de gabinete em gabinete para convencer os parlamentares a destinar recursos para a ampliação, reforma e modernização dos Institutos de Criminalística.

Bom pagador

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou ontem 14 Estados considerados bons pagadores a tomar R$ 7 bilhões em empréstimos, que terão a garantia do Tesouro Nacional. O dinheiro terá de ser usado obrigatoriamente para investimentos. O Acre, categoria “C”, está fora. Vale lembrar que o Estado só chegou a essa situação por conta da perda de 300 milhões em repasses feito pelo Governo Federal.

Barrigas vazias

Casamento gay cresce cinco vezes mais no Brasil, desde 2013, que união hétero, diz o IBGE. Já que mulher com mulher dá jacaré e homem com homem dá lobisomem, como maldosamente o preconceito homofóbico ensinava antigamente, não demora, com todo respeito, vai faltar choro de bebê nas casas.

Fraldário

Garotinho ganha liberdade da Justiça e volta a morar em casa. A multa de R$ 88 mil, bem. Isso sai na urina!

Dono do time

Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. Como novo? Ele sempre comandou o time em campo quando era o goleiro da equipe. Se não bastasse isso, ainda é ídolo da torcida.

Goleiro acreano I

A solidariedade vai marcar um gol de placa no próximo domingo no desafio de futebol entre Jornalistas x Radialistas de Porto Velho. A partida vai contar com a participação especial do goleiro acreano Weverton, do Atlético Paranaense, que, além de jogar um tempo por cada equipe, ainda vai doar uma camisa oficial.

Goleiro acreano II

Weverton vai autografar a camisa e repassa-la para o Hospital do Câncer de Barretos (unidade de Porto Velho), que vai sortear a camisa em um leilão ainda a ser marcado. O jogador, natural do Acre, passa férias em Rio Branco, e aceitou de imediato o convite feito pelo também acreano, o jornalista Jairo Barbosa, que reside na capital de Rondônia.

Goleiro acreano III

Destaque e capitão do Atlético Paranaense no brasileirão 2014, Weverton é um dos ídolos do “Furacão” e vem sendo sondado por equipes da Europa e do Oriente Médio.

Imprensa

O desafio de futebol entre os profissionais da imprensa é uma iniciativa do jornalista Águido Melo, como forma de homenagear o falecido cronista esportivo Fernando José, o Pinguilite. A partida está marcada para as 10hs do próximo domingo, dia 27, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Clubes do AC e RO também doaram camisas

As diretorias do EC Genus, de Rondônia e do Rio Branco, do Acre, também se sensibilizaram com a causa e doaram uma camisa oficial de cada clube que também será repassada ao Hospital do Câncer. Apesar de ser acreano, Weverton nunca atuou pelo Rio Branco FC. Ele foi revelado pelo Juventus e negociado com o Corinthians.

Imposto

Segundo Jorge Viana, mais de R$ 231 bilhões foram pagos a título de lucros e dividendos no Imposto de Renda em 2013. Especialistas citados pelo senador calcularam, com a medida, uma receita adicional para o governo entre R$ 59 bilhões e R$ 63,6 bilhões em IR sobre os lucros.

Separações

O IBGE diz que o Pará foi o primeiro Estado do Norte em número de divórcios consensuais com 6.467 separações. O Estado do Amazonas foi o segundo. Depois vem Rondônia, com 3.265 divórcios; Tocantins, 2.047; Roraima, 1.046; Acre, 995 e Amapá, 467.

Marina

“O constitucionalista presidente da República procura justificativas para apoiar, no Congresso, tais ações que visam salvar a si mesmo e aos seus”. “Renan Calheiros, como mobilizador no poder Legislativo ‘para tolher os poderes da Justiça’. As declarações são da ex-ministra Marina Silva.

Molina

Vai ser difícil encontrar alguém da República que ganhou tanto com a mudança de comando do Palácio do Planalto quanto Eduardo Saboia, que caiu em desgraça com Dilma Rousseff, ao realizar o resgate do senador boliviano Roger Pinto Molina, em 2013. É até possível que Molina esteja exilado no Acre e Saboia vá para uma bela embaixada na Europa.

Homenagem

Tião Viana foi mais uma vez homenageado pela Escola Superior de Guerra. O ato foi realizado em Rio Branco, na sede da OAB. Tião Viana é um dos governadores mais homenageados da história do Acre.

Operação

A Bolívia convidou e a PF aceitou fazer uma operação em conjunto com as forças armadas do país vizinho. A meta é a de sempre: coibir os crimes de fronteira na Amazônia boliviana.