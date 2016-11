Investimentos do governo na Resex Chico Mendes chegam a R$ 35 milhões

Preservação da floresta, aliada com desenvolvimento sustentável. É assim que atua o governo do Estado dentro das áreas de preservação. Nesta sexta-feira, 25, os moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex Chico Mendes), em Xapuri, celebraram a entrega da obra de melhoramento de 126 quilômetros de ramais e a construção de 150 banheiros nas comunidades, beneficiando mais de 800 famílias de produtores e extrativistas. Os investimentos chegam a R$ 35 milhões em produção, infraestrutura e saneamento básico.

O ato, realizado na sede da comunidade Rio Branco, contou com a presença do governador Tião Viana, deputados da base aliada, senador Jorge Viana, prefeito eleito de Xapuri Bira Vasconcelos, vereadores e demais lideranças comunitárias.

“O governo quando faz esse investimento sabe que está investindo na qualidade de vida das pessoas. Somente em castanha, eles movimentam R$ 4 milhões por ano, apenas no produto primário. A indústria de borracha movimenta em torno de R$ 1 milhão por ano aqui. Quando ela vai para a indústria de preservativos, essa movimentação chega a R$ 20 milhões. Estamos mostrando que é possível conservar, desenvolver e dar qualidade de vida”, frisou o governador Tião Viana.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) vistoriaram todo o trabalho desenvolvido pela empresa licitada, e contaram com o apoio do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Associação de Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes, de Xapuri (Amoprex).

Edegard de Deus, titular da Sema, enfatizou que a obra garante o direito de ir vir. “Essa era uma das principais reivindicações da comunidade: o ramal, que dá condições para o escoamento da produção, seja ele madeireiro ou florestal.”

Avanços na trafegabilidade

A manutenção dos ramais garante aos moradores da zona rural o escoamento da produção e o acesso aos serviços de saúde, segurança e educação, além de legitimar o direito de ir e vir.

A obra de melhoramento e recuperação dos ramais da Resex Chico Mendes, em Xapuri, recebeu um investimento de R$ 6,5 milhões, geridos pela Sema, por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável, que está em sua segunda fase de execução e dispõe de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A obra assegura a trafegabilidade dos moradores de 22 comunidades, especialmente a Dois Irmãos, Palmari, Albrácea/Japão, Simitumba e Rio Branco/Floresta. A Sibéria, que fica fora da Resex, também recebeu melhorias no ramal principal.

Para o extrativista e militante ambiental Raimundo Mendes, o Raimundão, o sentimento é de alegria e vitória. “Aqui é melhor que na cidade, pois vivemos com tranquilidade e qualidade de vida. Essa é uma obra que tira definitivamente os extrativistas e agricultores da região do avexame [conflito] que viveram nos últimos anos. Só temos que agradecer”, afirmou.

José Galdêncio, extrativista antigo da comunidade Simitumba, destacou os avanços. “Isso aqui, antigamente, era uma caminho de anta. Hoje temos uma estrada para escoar nossa produção. Antes gastávamos dias carregando [transportando] castanha para vender a preço baixo. A nossa vida agora é outra. Gastamos minutos para chegar onde queremos, graças aos investimentos do governo.”

A obra dos ramais da Resex Chico Mendes gerou melhores condições para o transporte de cera de 500 estudantes e escoamento superior a 30 mil latas de castanha-do-brasil e de mais de 30 toneladas de látex.

Projeto Sanear

Com um investimento do governo federal de R$ 4,6 milhões, o Projeto Sanear na Amazônia prevê a construção de 500 banheiros em toda a Reserva Extrativista Chico Mendes. Deste, 150 foram construídos nas comunidades de Xapuri.

Os investimentos são geridos pelo Memorial Chico Mendes e Conselho Nacional do Seringueiro (CNS). No Acre, o projeto é coordenado pelo Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), com apoio da Sema.