Prefeitura convoca mais 12 médicos e três auxiliares de saúde bucal para unidades básicas de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) está convocando 12 médicos clínicos-gerais e pediatras, e três auxiliares de saúde bucal para atuarem no Programa de Saúde da Família (PSF). Esses profissionais foram aprovados no último concurso realizado pela PMRB.

A proposta é intensificar o atendimento nas unidades básicas de saúde no município neste final de ano e nos próximos meses de janeiro e fevereiro, período em que crescem as demandas na rede pública. Os convocados passam por avaliação médica e avaliação de documentos e em breve estarão empossados e trabalhando nas unidades.

“As demais especialidades serão convocadas ao longo de 2017 e 2018”, explicou o secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida. A saúde foi uma das áreas que apresentou grande avanço no primeiro mandato de Marcus Alexandre e segue sendo fortalecida por diferentes ações. Novos centros e postos, equipamentos modernos, trabalhadores de todos os níveis com carreira reconhecida e a contratação de 390 novos profissionais da área de saúde ampliaram fortemente a capacidade de atendimento na rede municipal. Um dos compromissos da gestão, que é o fortalecimento do programa de saúde bucal, é uma realidade com a contratação de profissionais para essa área.

