Equipe econômica quer melar acordo de Temer com governadores

A equipe econômica do Governo federal pode inviabilizar o acordo fechado pelo presidente Temer com os governadores, esta semana, de liberar a parcela referente às multas dos recursos da repatriação. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que nunca escondeu ser contra a concessão aos governos estaduais estaria articulando criar dificuldades para efetivar a liberação antes do fim do ano. Os governadores cotam com esse dinheiro, cerca de R$ 5 bilhões, para fechar a folha de salários de dezembro e o 13º do funcionalismo.

O ministro Meirelles convocou uma reunião extraordinária do CONFAZ, órgão que reúne os secretários da fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal para expor a posição da equipe econômica.

O secretário da fazenda do Acre, Tinel Macedo vai comparecer com orientação do governador Tião Viana de não aceitar nada menos do que foi oferecido pelo presidente aos estados. Os governadores estão articulando forte reação caso não seja cumprido o acordo com o presidente e podem se reunir já na terça-feira, em Brasília, para pressionar pela liberação da verba.

Os interlocutores do grupo junto ao presidente vão cobrar a palavra empenhada e exigir que ele desautorize qualquer manobra de Meirelles para impor novas condições ou barrar o repasse. Ontem, depois do forte boato sobre a posição do ministro, o clima era de revolta em muitos estados.