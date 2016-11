Black Friday registra aumento de 60% nas venda, aponta Ebit

A Ebit, empresa de dados sobre o comércio eletrônico brasileiro, divulgou um balanço da Black Friday que aponta R$ 519 milhões em vendas, das 20h de quinta-feira (24) até as 8h dessa sexta-feira (25). O faturamento é 60% superior ao registrado em 2015, no mesmo intervalo. Na mesma base de comparação, o número de pedidos cresceu 23%, de 621 mil para 763 mil.

Até às 14h de ontem, as vendas somavam R$ 1,1 bilhão. O Ebit não divulgou, no entanto, um comparativo com o mesmo período do evento do ano passado. As informações são do portal G1.

Segundo o Ebit, foram realizados cerca de 50 pedidos por segundo no varejo eletrônico brasileiro, entre 0h e 1h, que é considerado o intervalo de maior movimento da Black Friday.

Desde a quinta-feira (24), quando os descontos tiveram início, monitoramento realizado pela Ebit já indicava uma alta de 236% na comparação com o mesmo dia da semana anterior (17). Foram R$ 354,9 milhões faturados no e-commerce na véspera da data das megapromoções, com faturamento de R$ 105,7 milhões.

“Comparando os dados da terceira semana de novembro ante a anterior, verificamos um faturamento 19% menor. Essa redução preliminar aliada ao crescimento registrado ontem mostra que as antecipações de promoções feitas pelos varejistas não surtiram o efeito esperado. O consumidor realmente estava aguardando a Black Friday para comprar”, diz André Dias, diretor de Operações da Ebit.

Segundo ele, caso sejam mantidas as promoções, a tendência é que a Black Friday 2016 atinja a previsão inicial da Ebit, que é de R$ 2,1 bilhões em faturamento, somente durante a sexta-feira, alta de 30% ante o ano passado.